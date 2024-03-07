Руслан Иззетли и Араз Алиев отпущены из полиции

Около полуночи из главного управления полиции Баку были отпущены задержанные днем 6 марта члены правления Платформы III Республика Руслан Иззетли и Араз Алиев.

Оба активиста сказали Turan, что они не отдали свои телефоны и не раскрыли пароли к ним, и потому на них было оказано физическое давление. Подробные комментарии они намерены предоставить позднее.