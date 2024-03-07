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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Руслан Иззетли и Араз Алиев отпущены из полиции

Около полуночи из главного управления полиции Баку были отпущены задержанные днем 6 марта члены правления  Платформы III Республика Руслан Иззетли и Араз Алиев.

Оба активиста сказали Turan, что они  не отдали свои  телефоны и не раскрыли пароли к ним, и потому на них было оказано физическое давление. Подробные комментарии они намерены предоставить позднее.

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