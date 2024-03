ABŞ Toplum TV-yə polis basqınından və jurnalistlərin həbsindən 'dərin narahatdır'

Dövlət Departamentinin sözçüsü Metyu Miller Birləşmiş Ştatların polisinin bu gün müstəqil Toplum TV-nin ofisinə basqın etməsi, eləcə də bir neçə müstəqil jurnalistin və vətəndaş cəmiyyəti fəalının həbsi ilə bağlı xəbərlərdən “dərin narahat olduğunu” bildirib.

“Jurnalistləri, vətəndaş cəmiyyəti fəallarını və müxalifət xadimlərini qorxutmaq, sıxışdırmaq və cəzalandırmaq cəhdlərinə qarşı kəskin etirazlarımızı bildiririk”, - Miller TURANın sorğusuna cavab olaraq brifinqdə deyib.

“Biz Azərbaycanı fundamental azadlıqlarından istifadə edənlərə qarşı təqiblərə son qoymağa və siyasi motivli işlərdə haqsız yerə həbs edilmiş bütün şəxslərin azadlığa buraxılmasına çağırırıq. Heç kəs ifadə azadlığından istifadə etdiyinə görə həbs və ya başqa cəzalarla üzləşməməlidir”.

O, indiyə qədər beynəlxalq ictimaiyyətin belə reaksiyasına məhəl qoymayan hökumətin bu çağırışlara qulaq asacağını niyə düşünür? Turan-ın bu sualına Miller deyib: “Başqa nəticə çıxarmayacağam, sadəcə olaraq deyəcəyəm ki, onlar ifadə azadlığını boğmağı dayandırmalıdırlar – çünki bu, öz xalqının maraqlarına zıddır.

“Mən sizi əmin edə bilərəm ki, biz Azərbaycan rəsmiləri ilə özəl diplomatik müzakirələr apararkən — dövlət katibinin keçən ay etdiyi kimi, biz məhz bu məsələləri qaldırırıq”.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video