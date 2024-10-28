США и Европа призывают расследовать нарушения на выборах в Грузии

США и Европа призывают расследовать нарушения на выборах в Грузии

США и Европа призывают расследовать нарушения на выборах в Грузии

США и европейские союзники присоединились к призывам наблюдателей полностью расследовать сообщения о нарушениях на выборах в Грузии, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в воскресенье вечером с заявлением спустя несколько часов после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты, заявив, что страна стала жертвой «российской спецоперации».

«Хотя международные и местные наблюдатели согласились, что день выборов в целом был хорошо организован, мы отмечаем сообщения о нарушениях и периодическом насилии», — отметил Блинкен в своем заявлении, подчеркнув факты подкупа голосов и запугивание избирателей, использование административного ресурса и др.

«Международные наблюдатели не объявили результаты свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о проведении полного расследования всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — добавил он.

Международные наблюдатели не объявили результаты свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о проведении полного расследования всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами, – добавил он.

«Мы призываем политических лидеров Грузии уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранять недостатки в избирательном процессе».

«Цели Грузии по европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии», — заключил Госсекретарь.

Контролируемая правительством Центральная избирательная комиссия Грузии заявила в воскресенье, что правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,8% голосов.

Пророссийская правящая партия стала еще более авторитарной за последний год, приняв законы, похожие на те, которые использует Россия для подавления свободы слова.

В отдельном заявлении в воскресенье днем ​​ЕС также призвал к расследованию «нарушений» выборов. Председатель Совета ЕС Шарль Мишель призвал грузинские власти «быстро, прозрачно и независимо расследовать и вынести решение по нарушениям выборов и обвинениям в них» — отметил он.

Европейский парламент также выразил обеспокоенность по поводу отступления от демократии, заявив, что имели место случаи «вброса бюллетеней» и «физического нападения» на наблюдателей.