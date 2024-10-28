На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» получила значительное большинство в районах с большим армянским и азербайджанским населением: Ахалкалаки – 88%, Ниноцминда – 90%, Марнеули – 80%, Болниси – 81%, Тетрицкаро – 68,6%, Дманиси – 76,4%, Цалка – 69,3% и Гардабани – 70,8%. Кадры вброса бюллетеней в Марнеули широко распространялись в социальных сетях в Грузии и за ее пределами. Между тем, «Грузинская мечта» проиграла в Тбилиси, где национальных меньшинств немного.

Насими Алиев, член избирательной комиссии из села Гачаган Марнеульского района, сообщил на X (ранее Twitter), что правящая партия раздавала деньги азербайджанцам в провинциях, по сути, покупая их голоса. «Они запугивали и шантажировали людей, приходя к ним домой ночью с деньгами. Влияние со стороны Азербайджана и грузинских азербайджанцев, проживающих в России, также сыграло свою роль, поскольку местные жители зависят от денежных переводов из России».

Натик Джафарли, глава партии REAL, заметил, что азербайджанцы в Грузии склонны голосовать за тех, кто находится у власти. В эпоху Саакашвили его партия получила около 80% голосов в районах проживания азербайджанцев. Он назвал несколько причин такой тенденции:

Стратегия выживания : жители Азербайджана не хотят разрывать связи с правящей партией, рассматривая это как стратегию выживания.

: жители Азербайджана не хотят разрывать связи с правящей партией, рассматривая это как стратегию выживания. Язык и политическое размежевание : многие не владеют грузинским, далеки от политических дебатов и идеологически не склонны ни к одной партии. Однако они склонны к консерватизму и, таким образом, поддерживают «Грузинскую мечту».

: многие не владеют грузинским, далеки от политических дебатов и идеологически не склонны ни к одной партии. Однако они склонны к консерватизму и, таким образом, поддерживают «Грузинскую мечту». Уважение к наследию Саакашвили: Саакашвили по-прежнему вызывает уважение, поскольку он сократил коррупцию и взяточничество в полиции, но поскольку «Грузинская мечта» находится у власти уже 12 лет, многие считают, что пути назад нет. Пропаганда также играет свою роль, с идеей, что «если оппозиция придет к власти, будет война», и что нынешнее правительство защищает традиционные ценности от продвижения прав меньшинств Западом.

Политолог Шахин Джафарли утверждает, что грузинские выборы подчеркивают сложность смещения правящей власти в странах со слабыми демократическими институтами, где правительства используют административные ресурсы, особенно в бывших советских республиках, находящихся под сильным влиянием России.

«Что касается геополитического аспекта, важно помнить, что постсоветский регион является зоной жизненно важных интересов для России, тогда как Запад рассматривает его как периферийный регион с определенными интересами. Но если для России это соперничество является экзистенциальным, то для Запада, который рассматривает этот регион скорее как периферию Европы, это не так», — написал Джафарли в X.