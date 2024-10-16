США «не связывают» мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном к COP29 - Госдепартамент
Соединенные Штаты заявили во вторник, что «никогда не связывали» возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией с климатической конференцией ООН COP29.
"Мы хотели увидеть мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном несколько месяцев назад и настаивали на мирном соглашении, но это зависит от двух сторон, а не от США», - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.
Переговоры о прекращении конфликта между Баку и Ереваном возобновились в прошлом месяце в Нью-Йорке, при этом Баку призвал «преодолеть политические проблемы”. В свою очередь, армянская сторона заявила, что мир можно подписать до COP29, хотя есть нерешенные вопросы.
"Было бы хорошо подписать его к COP29", - сказал на прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян.
Однако в интервью телеканалу TV Berlin на прошлой неделе азербайджанский переговорщик Эльчин Амирбаев выразил сомнение, что Ереван готов подписать мирное соглашение «завтра».
Государственный секретарь Энтони Блинкен, который в прошлом месяце провел трехстороннее совещание министров в Нью-Йорке, призвал обе страны подписать мир «как можно скорее».
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