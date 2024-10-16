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(17 минут назад)
США «Обеспокоены» сообщениями о том, что северокорейские солдаты сражаются за Россию в Украине
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США «Обеспокоены» сообщениями о том, что северокорейские солдаты сражаются за Россию в Украине

Соединенные Штаты во вторник выразили  «озабоченность» сообщениями, что северокорейские солдаты сражаются в Украине на стороне России.

"Если это правда, то означает новый уровень отчаяния России, которая несет огромные людские потери", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.

В начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский обвинил Пхеньян в отправке своих солдат в российскую армию. Это произошло после того, как в результате украинского ракетного удара по Донецку погибли несколько северокорейских офицеров.

Также во вторник Джон Кирби из Совета национальной безопасности Белого дома, заявил: "Если это правда, то указывает на отчаяние  Путина , который пытается добиться успеха в войне", - сказал он журналистам.

По данным  Вашингтона, что Северная Корея поставила России боеприпасы и баллистические ракеты.

Госдепартамент сообщил во вторник, что госсекретарь  Блинкен в беседе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибихой подтвердил «неизменную поддержку» Вашингтона борьбе Украины с российской агрессией. 

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