США «Обеспокоены» сообщениями о том, что северокорейские солдаты сражаются за Россию в Украине
Соединенные Штаты во вторник выразили «озабоченность» сообщениями, что северокорейские солдаты сражаются в Украине на стороне России.
"Если это правда, то означает новый уровень отчаяния России, которая несет огромные людские потери", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.
В начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский обвинил Пхеньян в отправке своих солдат в российскую армию. Это произошло после того, как в результате украинского ракетного удара по Донецку погибли несколько северокорейских офицеров.
Также во вторник Джон Кирби из Совета национальной безопасности Белого дома, заявил: "Если это правда, то указывает на отчаяние Путина , который пытается добиться успеха в войне", - сказал он журналистам.
По данным Вашингтона, что Северная Корея поставила России боеприпасы и баллистические ракеты.
Госдепартамент сообщил во вторник, что госсекретарь Блинкен в беседе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибихой подтвердил «неизменную поддержку» Вашингтона борьбе Украины с российской агрессией.
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