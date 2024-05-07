США об  угрозе российских «ядерных учений» и «безответственной риторике» Москвы

Соединенные Штаты в понедельник осудили «безответственную риторику» России после того, как Кремль заявил о проведении ядерных учений. В тоже время, США не видят никаких изменений в стратегической позиции России.

«Ядерная риторика России на протяжении всего этого конфликта безрассудна и безответственна», – заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

"Тем не менее, мы не видим причин корректировать нашу ядерную политику в ответ на эти заявления, а также признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - добавил Миллер.

В понедельник Кремль заявил, что «уже начал» подготовку к ядерным учениям, возложив вину на «Францию и другие страны», которые выразили намерение отправить войска в Украину.

В свою очередь, Киев назвал заявления Москвы «ядерным шантажом режима Путина».