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(11 часов назад)
США об  угрозе российских «ядерных учений» и «безответственной риторике» Москвы

США об  угрозе российских «ядерных учений» и «безответственной риторике» Москвы

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США об  угрозе российских «ядерных учений» и «безответственной риторике» Москвы

Соединенные Штаты в понедельник осудили «безответственную риторику» России после того, как  Кремль заявил о проведении ядерных учений. В тоже время, США не видят никаких изменений в стратегической позиции России.

«Ядерная риторика России на протяжении всего этого конфликта безрассудна и безответственна», – заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

"Тем не менее, мы не видим причин корректировать нашу ядерную политику в ответ на эти заявления, а также признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - добавил Миллер.

В понедельник Кремль заявил, что «уже начал» подготовку к ядерным учениям, возложив вину на «Францию и другие страны», которые выразили намерение отправить войска в Украину.

В свою очередь, Киев назвал заявления Москвы «ядерным шантажом режима Путина».

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