США об угрозе российских «ядерных учений» и «безответственной риторике» Москвы
США об угрозе российских «ядерных учений» и «безответственной риторике» Москвы
Соединенные Штаты в понедельник осудили «безответственную риторику» России после того, как Кремль заявил о проведении ядерных учений. В тоже время, США не видят никаких изменений в стратегической позиции России.
«Ядерная риторика России на протяжении всего этого конфликта безрассудна и безответственна», – заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
"Тем не менее, мы не видим причин корректировать нашу ядерную политику в ответ на эти заявления, а также признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - добавил Миллер.
В понедельник Кремль заявил, что «уже начал» подготовку к ядерным учениям, возложив вину на «Францию и другие страны», которые выразили намерение отправить войска в Украину.
В свою очередь, Киев назвал заявления Москвы «ядерным шантажом режима Путина».
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