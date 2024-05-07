США не признают Путина легитимным президентом

США заявили в понедельник, что не примут участия в церемонии инаугурации Владимира Путина, передает вашингтонский корреспондент Turan.

"Нашего представителя там не будет... Делайте свои выводы", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы, конечно, не считаем эти выборы свободными и справедливыми, но он собирается пребывать на посту президента", - сказал Миллер, отвечая на вопрос TURAN, считает ли Вашингтон Путина легитимным президентом?

В марте Кремль заявил об «убедительной победе» Путина на президентских выборах на пятый срок, всего через несколько недель после того, как его самый известный оппонент Алексей Навальный умер в тюрьме.

В понедельник российские СМИ процитировали высокопоставленного кремлевского чиновника, заявившего, что главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве были приглашены на сегодняшнюю инаугурацию.

На выходных ЕС объявил, что его посол в Москве не будет присутствовать на церемонии, что соответствует позиции большинства стран-членов блока. Между тем, по сообщениям СМИ, ожидается, что около семи стран-членов ЕС направят своих представителей.

Инаугурация пройдет через 2,5 года после того, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. МИД Украины в понедельник заявил, что Киев "не видит никаких юридических оснований" для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом.

Сегодняшняя церемония направлена на создание" иллюзии законности почти пожизненного пребывания у власти человека, превратившего Российскую Федерацию в государство-агрессора, а правящий режим - в диктатуру", - отметил МИД Украины.