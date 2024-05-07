"Персонал следственного изолятора относился к брату уважительно" - Галиб Тогрул

20 мая завершится срок домашнего заключения Губада Ибадоглу 20 мая завершится срок домашнего заключения Губада Ибадоглу

22 апреля лидер политической Партии демократии и благоденствия, экономист Губад Ибадоглу освобожден от заключения в изоляторе, где он пробыл с 23 июля 2023 года. Решением суда изменена мера пресечения на домашний арест. Вернулся домой, а 5 мая сотрудники полиции Сумгаита надели ему на ногу не снимаемый электронный браслет для наблюдения за его перемещениями. Ибадоглу обвиняется по статьям УК Азербайджана: 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) и 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов). За освобождение ученого выступали политики и ученые стран Запада, включая сенаторов и конгрессменов США.

Губад Ибадоглу не смог ответить на вопросы Turan о причине преследований и перспективе осуждения. По словам его брата Галиба Тогрула, сердечная система ученого нуждается в спокойствии, иначе может произойти непоправимое. Г.Тогрул ответил на вопросы о Губаде Ибадоглу.

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- Почему Губад Ибадоглу не ответил на вопросы Turan?

- После перевода Губад на режим домашнего ареста мы занялись исследованием состояния его здоровья. До его заключения у него были 3 большие проблемы: сахарный диабет, уровень сахара был стабильно высоким, не поднимался; аневризма аорты сердца и боли в позвоночнике. По диагнозу лондонских врачей в позвонке L4 имелось раздражение нерва с дегенеративным изменением. Во время 9-месячного заключения уровень сахара в крови ни на один день не снизился, будучи в 2-3 раза выше нормы. Показатель глюкогемоглобина в полтора раза выше нормы. В следственном изоляторе появились новые болезни: субхондральный склероз, протузия и остеофит. Проблемы появились также в других позвонках.

Расширение сосуда в сердце достигло последнего, опасного уровня 50-52 мм. Эта проблема, также как другие болезни, в течение 9-месячной изоляции скрывались от нас и не указаны в отчетах для Европейского суда по правам человека в Азербайджане. Болезнь в сердце нас особенно беспокоит, так как этот недуг не дает боли и может в любой момент усугубиться, до летального исхода.

Мы сейчас заняты только здоровьем Губада. Врачи советуют ему пребывать в спокойном состоянии, ежедневно проходить 7-8 км и не волноваться. Нельзя работать. Расширение в сердце не может пойти вспять, регрессировать. Возможно только дальнейшее, смертельное расширение.

- В каких условиях содержался Г.Ибадоглу?

- Вначале его поместили в камеру, где было еще 5 человек. Среди сокамерников были воры и обвиняемые в поножовщине. Наши адвокаты обращались с жалобой на тесноту в камере, и тогда двух подследственных оттуда убрали. Затем Губад отсиживал с одним обвиняемым в коррупции и юношей, подозреваемым в смерти человека в результате автокатастрофы. 3 человека в одной камере.

Персонал Бакинского следственного изолятора в Кюрдаханы уважал Губада, зная о нем, как ученном. Но к политическим заключенным применяются запреты, применяющиеся ко всем таким обвиняемым. За пределами камеры запрещалось здороваться с другими людьми не только рукопожатиями, даже словесно. Отдельно выделенный офицер присутствовал на всех встречах Губада с посетителями.

С середины августа мы обеспечивали брата домашним диетическим питанием и чистой водой. Один раз в неделю доставляли ему пищу. Продуктовые посылки из дома приходили и другим сокамерникам, так что Губад принимал пищу следственного изолятора только в первый месяц, когда передачи с воли были запрещены. Качество казенной пищи не может быть равным домашним блюдам. Нашей целью было качественно его кормить, чтобы как-то компенсировать отсутствие свежего воздуха и прогулок заключенного.

- Почему электронный браслет надели на Ибадоглу спустя 10 дней после возвращения домой?

- Губад не освобожден, а изменена мера его пресечения. Следователи говорят, что часто, несмотря на решение суда о домашнем аресте, браслет на подследственного не надевают. Мы не знаем, почему электронный браслет надет спустя две недели. Как видно, вначале они не хотели применять браслет, но потом, возможно, было указание ограничить его передвижения. В настоящее время Губад живет на даче и редко ее покидает ее – только для прогулок и в магазин, также выезжает для посещения медицинских клиник.

- Как протекает следствие?

- За несколько дней до освобождения Губада следователь Главного управления по борьбе с организованной преступностью Юсиф Юсифов устно сообщил о завершении следствия, и сказал, что до пятого мая следственные мероприятия завершатся. Кажется, согласно процедуре обвинительные документы представляют прокурору для утверждения, потом отправляются в суд. Но письменного документа о завершении следствия у нас нет. Ждем вместе с адвокатами, не знаем, чем все это закончится. Под домашний арест Губад переведен на один месяц. 20 мая срок закончится, должен начаться суд и там станет ясно, будет ли судебный процесс или продолжится следствие. У нас на руках нет решения следствия, дающего информацию о действиях следователя. Нет оснований думать, что расследование завершено. Нашей целью является полная реабилитация Губада.

- Что показали свидетели по делу Губада?

- Показания против брата дали два свидетеля и одновременно обвиняемые - Анар Велиев и ученый Фазил Гасымов, доставленный из Турции. Мы считаем, что свидетели дают ложные показания, не имеющие фактического подтверждения. Других показаний против Губада в документах следствия нет. Если бы были, то адвокаты могли бы это знать.

- Что следует ожидать в дальнейшем по делу Губада? По делу других обвиняемых, арестованных в последние месяцы?

- Когда брат был арестован, у правоохранительных органов могли быть какие то подозрения. Считаю, что в ходе следствия эти подозрения потеряли основание, мой брат невиновен. Он всегда защищал интересы государства и азербайджанского народа здесь и за рубежом. За эти убеждения на него оказывалось давление. Уверен, что истина всем понятна, поэтому после 20 мая Губад будет объявлен невиновным и абсолютно свободным.

Касаясь других обвиняемых, скажу, что дела журналистов ToplumTV, Abzas Media, Назима Бейдемирли, Анара Мамедли и другие не связаны друг с другом и с Губадом. Брат обвиняется в религиозном экстремизме и фальшивомонетчестве. Обвинения совершенно надуманные. Представители Госдепартамента США и международных организаций, министерства иностранных дел различных стран и независимые аналитики всегда относились к таким обвинениям с сарказмом, не веря, что профессор уважаемых университетов обвиняется в изготовлении фальшивых денег.