США обеспокоены давлением властей на протестующих против закона «об иноагентах» в Грузии
США обеспокоены давлением властей на протестующих против закона «об иноагентах» в Грузии
США выразили поддержку «право на свободу выражения мнений и свободу слова», комментируя разгон митинга в Тбилиси 16 апреля. В это время парламент страны обсуждал законопроект об «иностранных агентах», который оппозиция Грузии называет «пророссийским и антидемократичным».
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил "глубокую обеспокоенность" Вашингтона по поводу законопроекта, отвечая на вопросы Turan в ходе брифинга во вторник.
«Я просто повторю, что мы по-прежнему глубоко обеспокоены этим законом. Что касается протестующих в Грузии или где-либо еще в мире, то США поддерживают право каждого человека во всем мире на свободу выражения мнений и свободу слова», - сказал Миллер.
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