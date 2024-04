США обеспокоены давлением властей на протестующих против закона «об иноагентах» в Грузии

США выразили поддержку «право на свободу выражения мнений и свободу слова», комментируя разгон митинга в Тбилиси 16 апреля. В это время парламент страны обсуждал законопроект об «иностранных агентах», который оппозиция Грузии называет «пророссийским и антидемократичным».

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил "глубокую обеспокоенность" Вашингтона по поводу законопроекта, отвечая на вопросы Turan в ходе брифинга во вторник.

«Я просто повторю, что мы по-прежнему глубоко обеспокоены этим законом. Что касается протестующих в Грузии или где-либо еще в мире, то США поддерживают право каждого человека во всем мире на свободу выражения мнений и свободу слова», - сказал Миллер.

