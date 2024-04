ABŞ Gürcüstanda “Xarici agentlər haqqında” qanuna etiraz edənlərə hakimiyyətin təzyiqindən narahatdır

ABŞ aprelin 16-da Tbilisidə mitinqin dağıdılmasını şərh edərək "ifadə və söz azadlığı hüququ"nu dəstəklədiyini bildirib. Həmin vaxt ölkə parlamenti “Xarici agentlər haqqında” qanun layihəsini müzakirə edib ki, Gürcüstan müxalifəti sənədi "Rusiyayönlü və antidemokratik" adlandırır.

Çərşənbə axşamı brifinq zamanı Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Metyu Miller Turan-ın suallarını cavablandırarkən qanun layihəsilə bağlı Vaşinqtonun "dərin narahatlığını" təsdiqləyib.

"Mən, sadəcə, təkrar edirəm ki, biz əvvəlkitək bu qanundan çox narahatıq. Gürcüstanda və ya dünyanın başqa bir yerində etirazçılara gəlincə, ABŞ bütün dünyada hər bir insanın ifadə və söz azadlığı hüququnu dəstəkləyir", - Miller deyib.

