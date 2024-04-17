Обезврежен БПЛА над азербайджанскими позициями в Товузе
Обезврежен БПЛА над азербайджанскими позициями в Товузе
Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении разведывательного полета БПЛА.
Подразделения вооруженных сил Азербайджана выявили квадрокоптер, совершающий разведывательные полеты над азербайджанскими позициями в направлении села Агдам Товузского района.
БПЛА было обезврежено и конфисковано, говорится в сообщении военного ведомства.
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