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(9 часов назад)
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США обеспокоены новыми столкновениями между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты во вторник выразили обеспокоенность сообщениями о военных столкновениях на азербайджанско-арманской границе, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне. 

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Использование силы подрывает переговоры. Единственный путь к устойчивому миру - за столом переговоров", - сказал Миллер, комментируя ситуацию корреспонденту Turan.

"Любые нарушения режима прекращения огня должны быть расследованы и надлежащим образом рассмотрены. Как постоянно подчеркивает Госсекретарь, Соединенные Штаты привержены армянско-азербайджанским мирным переговорам", - отметил Миллер.

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