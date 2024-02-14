США обеспокоены новыми столкновениями между Азербайджаном и Арменией
Соединенные Штаты во вторник выразили обеспокоенность сообщениями о военных столкновениях на азербайджанско-арманской границе, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне.
«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Использование силы подрывает переговоры. Единственный путь к устойчивому миру - за столом переговоров", - сказал Миллер, комментируя ситуацию корреспонденту Turan.
"Любые нарушения режима прекращения огня должны быть расследованы и надлежащим образом рассмотрены. Как постоянно подчеркивает Госсекретарь, Соединенные Штаты привержены армянско-азербайджанским мирным переговорам", - отметил Миллер.
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