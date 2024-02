США обеспокоены новыми столкновениями между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты во вторник выразили обеспокоенность сообщениями о военных столкновениях на азербайджанско-арманской границе, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Использование силы подрывает переговоры. Единственный путь к устойчивому миру - за столом переговоров", - сказал Миллер, комментируя ситуацию корреспонденту Turan.

"Любые нарушения режима прекращения огня должны быть расследованы и надлежащим образом рассмотрены. Как постоянно подчеркивает Госсекретарь, Соединенные Штаты привержены армянско-азербайджанским мирным переговорам", - отметил Миллер.

