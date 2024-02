ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında son toqquşmalardan narahatdır

Dövlət Departamentinin sözçüsü Metyu Miller Vaşinqtonda keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, çərşənbə axşamı ABŞ Azərbaycan-Ermənistan sərhədində hərbi toqquşmalar barədə məlumatlardan narahadır.

“Biz həlak olanların və yaralananların ailələrinə başsağlığı veririk. Gücdən istifadə danışıqlara xələl gətirir. Davamlı sülhə aparan yeganə yol danışıqlar masası arxasındadır”, - Miller vəziyyəti Turan-ın müxbirinə şərh edərkən deyib.

"Atəşkəs rejiminin hər hansı pozuntusu araşdırılmalı və lazımi şəkildə həll edilməlidir. Dövlət katibinin daim vurğuladığı kimi, ABŞ Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiqdir", - Miller qeyd edib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video