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(18 минут назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Дикое преступление: молодой человек убил пять членов своей семьи

13 февраля во второй половине дня в Хатаинском районе Баку произошло беспрецедентное по своей дикости преступление. 24-х летний Ахмед Ахмедов во время семейной ссоры убил топором отца, мать, младшего брата.

До этого по другому адресу он также убил младшую сестру и ее дочь.

В результате предпринятых мер, Ахмедов задержан. Мотивы этого преступления пока неясны. По одним данным Ахмед Ахмедов психически болен.

Ведется следствие.

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