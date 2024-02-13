Дикое преступление: молодой человек убил пять членов своей семьи
13 февраля во второй половине дня в Хатаинском районе Баку произошло беспрецедентное по своей дикости преступление. 24-х летний Ахмед Ахмедов во время семейной ссоры убил топором отца, мать, младшего брата.
До этого по другому адресу он также убил младшую сестру и ее дочь.
В результате предпринятых мер, Ахмедов задержан. Мотивы этого преступления пока неясны. По одним данным Ахмед Ахмедов психически болен.
Ведется следствие.
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