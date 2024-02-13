Дикое преступление: молодой человек убил пять членов своей семьи

Дикое преступление: молодой человек убил пять членов своей семьи

13 февраля во второй половине дня в Хатаинском районе Баку произошло беспрецедентное по своей дикости преступление. 24-х летний Ахмед Ахмедов во время семейной ссоры убил топором отца, мать, младшего брата.

До этого по другому адресу он также убил младшую сестру и ее дочь.

В результате предпринятых мер, Ахмедов задержан. Мотивы этого преступления пока неясны. По одним данным Ахмед Ахмедов психически болен.

Ведется следствие.