Недавние перестрелки вблизи азербайджано-армянской границы вновь вызвали обеспокоенность по поводу региональной стабильности, вызвав спекуляции и анализ со стороны политических комментаторов. Перестрелка привела к жертвам с обеих сторон, при этом Министерство обороны Армении сообщило о гибели четырех солдат и ранениях других. В ответ на предполагаемые провокации Азербайджан начал ответную операцию, уничтожив армянский боевой пост, предположительно ответственный за обстрел азербайджанских позиций.

После этих инцидентов политический комментатор Эльхан Шахиноглу в интервью программе "Сложный вопрос" предлагает взглянуть на потенциальные мотивы и действующих лиц, вовлеченных в эскалацию напряженности. Шахиноглу описывает три возможных сценария: внутреннее дело Армении, иностранное вмешательство с целью срыва мирных усилий или продуманный шаг властей Армении по возвращению утраченных территорий. Отвергая последнее как маловероятное, Шахиноглу предполагает участие внешних сил, ссылаясь на связи между Союзом добровольцев "Еркрапа" и Россией.

Шахиноглу указывает на предыдущие высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно предполагаемой "5-й колонны" в Вооруженных силах Армении, намекая на российское влияние. Учитывая исторические связи между Арменией и Россией, особенно в военных кругах, Шахиноглу размышляет о потенциальной повестке дня России по обострению региональной напряженности. Он подчеркивает вероятность того, что Россия стремится утвердить свое влияние как на Азербайджан, так и на Армению, одновременно подрывая лидерство Пашиняна.

Анализ эксперта подчеркивает необходимость решительных действий со стороны Пашиняна для противодействия предполагаемому вмешательству России и внутренним угрозам. Шахиноглу призывает к жестким мерам против таких групп, как "Еркрапа", позиционируя их как потенциальных представителей российских интересов. Устраняя внутренние уязвимости и отстаивая суверенитет, Шахиноглу предполагает, что Пашинян может смягчить внешнее давление и защитить интересы Армении.