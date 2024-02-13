Евросоюз за разведение сил на армяно-азербайджанской границе - Боррель
Во вторник в Брюсселе на встрече главы Службы внешних связей и безопасности ЕС Жозепа Борреля и главы МИД Армении Арарата Мирзояна была обсуждена ситуация в регионе и процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Как сказано в пресс-релизе Борреля, была рассмотрен последний инцидент на границе.
“Расстрел армянами азербайджанского солдата вчера был прискорбным. Но сегодняшняя реакция Азербайджана кажется непропорциональной, поскольку он игнорирует заявление министра обороны Армении, что этот инцидент будет полностью расследован.
Это еще раз подтверждает острую необходимость разведения сил, за что ЕвроСоюз выступает уже давно», - сказал Боррель.
«Наша миссия в Армении, Миссия ЕС в Армении (EUMA), недавно была усилена большим числом сотрудников и продолжит вносить вклад в усилиям по нормализации отношений», - продолжил Боррель.
Он отметил, что ЕвроКомиссия выделила 5,5 миллионов евро помощи армянам Карабаха.
«В ближайшие месяцы мы будем строить наш диалог по внешней политике и политике безопасности», - заключил Боррель.
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