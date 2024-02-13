Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности
Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности
Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности в связи с нынешнем обострением ситуации и надеется, что процесс подготовки мирного договора продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе, приведшей к гибели 4-х армянских военных.
"Безусловно, это тревожные новости, которые идут с линии соприкосновения Азербайджана и Армении, обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать любых действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные", - цитирует Пескова ТАСС.
Подобные происшествия не способствуют подготовки мирного договора и его подписанию, сказал он.
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