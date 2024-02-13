Недавние события вблизи села Неркин и в Гафанском районе вновь привлекли пристальное внимание к давнему конфликту между Арменией и Азербайджаном. Сообщение Министерства обороны Азербайджана о перестрелке с армянскими силами, приведшей к ранениям и жертвам, подчеркивает нестабильный характер региона.

Мнения о сторонах, ответственных за конфликт, расходятся. Что мы знаем о реальной ситуации?

По данным Минобороны Азербайджана, 12 февраля, что в 13.37 часов с позиций ВС Армении близ села Неркин-Анд Гафанского района был открыт огонь по позициям азербайджанских пограничников в селе Коллугышлаг Зангиланского района. В результате, был ранен пограничник. В тот же день ночью с 20:50 до 23:40 армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны. В ответ 13 февраля в 5:30 была проведена операция "Возмездие". Перестрелка унесла жизни четырех членов неформальной военно-патриотической организации Союз добровольцев "Еркрапа". Напротив, Министерство обороны Армении утверждает, что перестрелка на данном участке прекратилась в 9:30. Однако скрытая напряженность остается ощутимой.

Одним из ключевых аспектов, требующих рассмотрения, является роль неформальных военных организаций, таких как Союз добровольцев "Еркрапа" в Армении. Эти группы, хотя формально и не являются частью Вооруженных сил, обладают значительным влиянием и потенциально могут усилить напряженность вдоль границы. Рост реваншистских настроений внутри Армении, часто подпитываемый такими группами, добавляет еще один уровень сложности к и без того нестабильной ситуации. Присутствие этих неформальных военных формирований вдоль линии соприкосновения только усиливает риск спорадических столкновений.

Более того, внезапный всплеск насилия после периода относительного мира поднимает вопросы о более глубоких причинах конфликта. Такие проблемы, как внутренние распри внутри правительства Пашиняна, зашедшие в тупик переговоры по мирному договору и тлеющие территориальные споры, продолжают подпитывать напряженность. Требование Азербайджана исключить из Конституции РА ссылку на Декларацию о независимости, в которой Нагорный Карабах объявляется неотъемлемой частью Армении, подчеркивает сложности достижения прочного урегулирования.

Вовлечение внешних игроков, в частности Соединенных Штатов, Европы и России, добавляет конфликту еще одно измерение. Эти заинтересованные стороны последовательно призывали Армению признать территориальную целостность Азербайджана и приступить к конструктивным переговорам. Недавняя эскалация придает премьер-министру Николу Пашиняну дополнительный импульс для заключения мирного договора, представляя его как выбор между дипломатией или дальнейшим конфликтом. Учитывая, что большинство армян опасаются новой войны, позиция Пашиняна по достижению мира, вероятно, наберет обороты.

В заключение, недавняя вспышка насилия на границе подчеркивает деликатный баланс, необходимый для того, чтобы ориентироваться в сложной паутине исторических обид, территориальных споров и внешнего давления. В то время как перспективы заключения мирного договора и улучшения двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном остаются неопределенными, необходимость постоянных дипломатических усилий и диалога невозможно переоценить. Только посредством конструктивного взаимодействия и компромисса можно разорвать порочный круг насилия и достичь прочного мира в регионе.