Ереван и Баку обмениваются обвинениями
Ереван и Баку обмениваются обвинениями
МИД Армении обвинил Азербайджан в эскалации на границе у села Неркин-Анд в своем заявлении от 13 февраля. Ереван отметил, что был готов расследовать сообщение о ранении азербайджанского военного выстрелом с армянской стороны. «Несмотря на это Баку предпринял агрессивные действия, показав, что ищет поводы для приграничной эскалации», - говорится в заявлении МИД Армении, который обвинил Баку в попытке срыва мирных переговоров.
В ответ на это МИД Азербайджана отверг утверждения Еревана, что меры ВС Азербайджана против провокации армянской стороны были предлогом для эскалации. «Это была чисто ответная мера».
Азербайджан привержен мирному процессу и призывает армянскую сторону воздерживаться от военной эскалации, которая может поставить под угрозу усилия в этом направлении, сказано в комментарии МИД Азербайджана.
Напомним, что 12 февраля выстрелом с армянской стороны был ранен азербайджанский пограничник. Рано утром ВС Азербайджана провели ответную операцию. В результате, погибли четверо армянских военных и один был ранен.
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