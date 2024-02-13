  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy80 C
  • Среда, 14 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(20 минут назад)
Срок пребывания РМК в Карабахе истекает в 2025 г. - МИД

Срок пребывания РМК в Карабахе истекает в 2025 г. - МИД

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Срок пребывания РМК в Карабахе истекает в 2025 г. - МИД

Срок пребывания российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе истекает в 2025 году.

Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде,комментируя высказывания посла РФ в Баку Михаила Евдокимова в интервью газете «Известия» о том, что в настоящее время стороны согласуют сроки очередного раунда переговоров относительно РМК.

Он подчеркнул, что в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 г. срок пребывания российских миротворцев завершается в 2025 г.

«После проведения азербайджанской стороной в прошлом году в регионе антитеррористической операции, возникла потребность в проведении регулярных встреч и обсуждений относительно повседневной деятельности миротворческого контингента, удовлетворения его различных потребностей», - далее сказал Гаджизаде.

Наряду с этим, с учетом проведения на протяжении последних трех лет ВС Армении в зоне размещения миротворцев широкой деятельности по минированию и наличия на территории не разорвавшихся военных снарядов и в связи  ч необходимостью устранения этих угроз, возникла потребность в осуществлении совместных консультаций для усилий по устранению этих угроз, резюмировал Гаджизаде.

Написать отзыв

Политика

Bir ailənin faciəsindən cəmiyyət hansı dərslər çıxarmalı? – Azad İsazadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей