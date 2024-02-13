Срок пребывания РМК в Карабахе истекает в 2025 г. - МИД

Срок пребывания РМК в Карабахе истекает в 2025 г. - МИД

Срок пребывания российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе истекает в 2025 году.

Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде,комментируя высказывания посла РФ в Баку Михаила Евдокимова в интервью газете «Известия» о том, что в настоящее время стороны согласуют сроки очередного раунда переговоров относительно РМК.

Он подчеркнул, что в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 г. срок пребывания российских миротворцев завершается в 2025 г.

«После проведения азербайджанской стороной в прошлом году в регионе антитеррористической операции, возникла потребность в проведении регулярных встреч и обсуждений относительно повседневной деятельности миротворческого контингента, удовлетворения его различных потребностей», - далее сказал Гаджизаде.

Наряду с этим, с учетом проведения на протяжении последних трех лет ВС Армении в зоне размещения миротворцев широкой деятельности по минированию и наличия на территории не разорвавшихся военных снарядов и в связи ч необходимостью устранения этих угроз, возникла потребность в осуществлении совместных консультаций для усилий по устранению этих угроз, резюмировал Гаджизаде.