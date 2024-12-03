США обеспокоены сообщениями о задержании Руфата Сафарова (видео)
Соединенные Штаты заявили во вторник, что внимательно следят за делом Руфата Сафарова, известного правозащитника, который был задержан сегодня в Азербайджане, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что правозащитник Руфат Сафаров был задержан в Азербайджане", - сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.
Сафаров, глава правозащитной группы Defense Line, которая документирует и сообщает о политически мотивированных арестах, пытках, а также о коррупции в правительстве Азербайджана.
Во торник вечером он был задержан полицией в Баку, за несколько дней до того, как получить награду Госдепартамента за свою правозащитную деятельность.
Патель призвал Азербайджан «освободить всех несправедливо задержанных и прекратить репрессии гражданского общества, включая правозащитников и журналистов».
"Крайне важно, чтобы правозащитники во всем мире могли выполнять свою работу без препятствий и свободными и страхом от возмездия", - сказал он.
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