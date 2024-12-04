По состоянию на 6 утра протестующие маршировали по проспекту Важа-Пшавела в сопровождении автомобилей

Проевропейские протесты продолжаются в Тбилиси, в то время как полиция ужесточает меры

Шестую ночь подряд тысячи демонстрантов заполнили улицы в центре Тбилиси, протестуя против решения правящей партии «Грузинская мечта», вступив в столкновения с полицией в противостоянии, отмеченном эскалацией напряженности и конфронтацией.

Поздно вечером 3 декабря полиция активизировала свои усилия по разгону протестующих, применив слезоточивый газ и водометы около 23:30, за несколько минут до прекращения работы общественного транспорта. Когда газ рассеялся, многие протестующие вернулись, чтобы занять свою позицию вдоль проспекта Руставели, от театра Руставели до старого здания почтамта.

Протестующие ответили праздничным фейерверком, а полиция применила слезоточивый газ. Подразделения правоохранительных органов с помощью водометов занияли позицию на пересечении проспекта Руставели и улицы Чичинадзе.

Свидетели и активисты сообщили, что полиция применяла чрезмерную силу и жестоко обращалась с задержанными. Десятки журналистов, освещавших протесты, якобы также подверглись нападениям во время разгона.

Протест переместился на площадь Героев

К 4 утра 4 декабря проевропейский митинг переместился на площадь Героев после того, как полиция разогнала демонстрацию на проспекте Руставели. Решение протестующих сменить место проведения акции удивило полицию, которая в качестве меры предосторожности сосредоточила подкрепления на проспекте Чавчавадзе.

В отличие от предыдущих ночей, когда протестующие собирались возле первого здания Тбилисского государственного университета, это перемещение сигнализировало о стратегических изменениях. Демонстрации постоянно разгонялись спецназом между 9 и 11 часами вечера, что, по словам участников, свидетельствует о признаках усталости сотрудников правоохранительных органов.

По состоянию на 6 утра протестующие маршировали по проспекту Важа-Пшавела в сопровождении автомобилей, гудящих в знак солидарности. Демонстранты не раскрыли своего конечного пункта назначения, сохраняя мобильный подход, чтобы избежать дальнейших репрессий.

Руководство «Грузинской мечты» опровергает слухи об отставке

На фоне беспорядков председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили опроверг слухи о своей отставке, назвав эти сообщения дезинформацией, призванной ввести общественность в заблуждение.

«Сегодня подконтрольные радикальной оппозиции СМИ распространяют ложь о моем уходе из «Грузинской мечты». Эта дезинформация направлена ​​исключительно на то, чтобы запутать общественность и вызвать ненужную напряженность», — заявил Гарибашвили в пресс-релизе.

Сообщения из таких источников, как Первый канал и Главный канал, утверждали, что Гарибашвили ушел со своей должности, ссылаясь на его предполагаемую причастность к предпринимательской деятельности в качестве возможной причины. Однако представители «Грузинской мечты» не подтвердили и не опровергли эти заявления.

Протесты, вызванные всеобщим недовольством предполагаемой пророссийской позицией правительства, продолжают привлекать тысячи грузин, выступающих за более тесные связи с Европейским союзом.