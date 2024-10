США  осудил «наглое» нападение Ирана на Израиль

США назвали ракетный удар Ирана по Израилю «наглым и неприемлемым». «Все страны мира должны присоединиться к нам в осуждении этого нападения», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Израиль с помощью Соединенных Штатов и партнеров смог отразить это нападение», — сказал он, отвечая на вопросы TURAN.

Однако Миллер отказался назвать другие страны, помогавшие Израилю, заявив, что они могут говорить за себя сами.

Миллер также назвал «абсолютной ложью» сообщения о том, что Иран информировал США до нападения. «Мы не получали предупреждения от правительства Ирана о том, что они собираются провести такую атаку», — сказал он.

