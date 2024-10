ABŞ İranın İsrailə hücumunu pisləyib

ABŞ İranın İsrailə raket zərbəsini "həyasızcasına və qəbuledilməz" adlandırıb. "Dünyanın bütün ölkələri bu hücumun qınanmasında bizə qoşulmalıdır", - Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Metyu Miller brifinqdə bildirib.

"İsrail Birləşmiş Ştatların və tərəfdaşların köməyilə bu hücumu dəf edə bildi",- o, Turan-ın sualını cavablandırarkən deyib.

Lakin Miller İsrailə kömək edən digər ölkələrin adlarını açıqlamayıb.

Miller İranın hücumdan əvvəl ABŞ-a məlumat verməsi barədə xəbəri "tamamilə yalan" adlandırıb. "Biz İran hökumətindən belə bir hücum barədə xəbərdarlıq almadıq", - o deyib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video