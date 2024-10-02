Происходящее в Азербайджане  неприемлемо – депутаты ПАСЕ

В Азербайджане продолжаются репрессии против критиков власти и гражданского общества. Все этой абсолютно неприемлемо для страны-члена Совета Европы. Об этом в беседе с корреспондентом Turan сказал глава немецкой делегации в ПАСЕ Франк Швабе (Frank Schwabe).

«Мы много говорили об этом на заседаниях комиссий и ситуация ужасна. Достаточно вспомнить отказ Баку впустить в страну миссию Комитета против пыток. Вообще, абсолютно неприемлемо, что в стране члена ПАСЕ применяют пытки», - сказал депутат.

Возможно ли восстановление прав делегации Азербайджана в ПАСЕ? На этот вопрос Швабе сказал, что после решения 24 января о лишении делегации права голоса, ситуация в Азербайджане еще более ухудшилась.

«Баку объявил персонами нон грата 76 депутатов ПАСЕ, и о каком диалоге может идти речь? Одновременно в стране растет число политзаключенных. Казалось бы, в канун COP29 произойдут позитивные изменения, но мы видим обратное», - заключил Швабе.

«Происходящее в Азербайджане вызывает тревогу, и ПАСЕ должно послать четкий сигнал официальному Баку, что необходимо остановить эти негативные явления». Об этом в свою очередь, сказала докладчик ПАСЕ по Азербайджану Лиз Кристоферсен (Lise Christoffersen).

«Особое беспокойство вызывают аресты журналистов, активистов гражданского общества и критиков правительства. Также вызывает беспокойство законодательство, которое позволяет производить эти аресты. Имею ввиду: законы"О политических партиях", "О медиа" и поправки в законодательстве, позволяющие преследовать неправительственные организации. Чтобы вернуться в Совет Европы Азербайджан должен изменить свое отношение к этой организации и сотрудничать с институтами Совета Европы", - отметила она.

На вопрос есть ли позитивные сигналы из Баку в этом направлении, Кристоферсен ответила отрицательно.