Происходящее в Азербайджане неприемлемо – депутаты ПАСЕ
Происходящее в Азербайджане неприемлемо – депутаты ПАСЕ
В Азербайджане продолжаются репрессии против критиков власти и гражданского общества. Все этой абсолютно неприемлемо для страны-члена Совета Европы. Об этом в беседе с корреспондентом Turan сказал глава немецкой делегации в ПАСЕ Франк Швабе (Frank Schwabe).
«Мы много говорили об этом на заседаниях комиссий и ситуация ужасна. Достаточно вспомнить отказ Баку впустить в страну миссию Комитета против пыток. Вообще, абсолютно неприемлемо, что в стране члена ПАСЕ применяют пытки», - сказал депутат.
Возможно ли восстановление прав делегации Азербайджана в ПАСЕ? На этот вопрос Швабе сказал, что после решения 24 января о лишении делегации права голоса, ситуация в Азербайджане еще более ухудшилась.
«Баку объявил персонами нон грата 76 депутатов ПАСЕ, и о каком диалоге может идти речь? Одновременно в стране растет число политзаключенных. Казалось бы, в канун COP29 произойдут позитивные изменения, но мы видим обратное», - заключил Швабе.
«Происходящее в Азербайджане вызывает тревогу, и ПАСЕ должно послать четкий сигнал официальному Баку, что необходимо остановить эти негативные явления». Об этом в свою очередь, сказала докладчик ПАСЕ по Азербайджану Лиз Кристоферсен (Lise Christoffersen).
«Особое беспокойство вызывают аресты журналистов, активистов гражданского общества и критиков правительства. Также вызывает беспокойство законодательство, которое позволяет производить эти аресты. Имею ввиду: законы"О политических партиях", "О медиа" и поправки в законодательстве, позволяющие преследовать неправительственные организации. Чтобы вернуться в Совет Европы Азербайджан должен изменить свое отношение к этой организации и сотрудничать с институтами Совета Европы", - отметила она.
На вопрос есть ли позитивные сигналы из Баку в этом направлении, Кристоферсен ответила отрицательно.
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