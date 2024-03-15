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(5 часов назад)
США осуждают «фиктивные» российские выборы на оккупированных территориях Украины

США осуждают «фиктивные» российские выборы на оккупированных территориях Украины

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США осуждают «фиктивные» российские выборы на оккупированных территориях Украины

США в четверг осудили продолжающиеся попытки России подорвать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины посредством "фиктивных" выборов на оккупированных украинских территориях.

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных выборов, проведенных в суверенной Украине в рамках президентских выборов в России», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне.

«Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым — это Украина. Результаты этих выборов будут  продиктованы Москвой и не могут отражать свободную волю граждан Украины», - сказал он.

Миллер также заявил, что США используют «все доступные инструменты» для привлечения к ответственности тех, кто ответственен за действия, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость свободных стран, включая тех, кто будет наблюдателем на фиктивных выборах Кремля на оккупированной территории Украины.

Ставит ли решение Вашингтона не признавать фиктивные выборы Путина за пределами границ России под сомнение его собственную легитимность? На этот вопрос корреспондента Turan  Миллер ответил, что Вашингтон будет внимательно следить за выборами, «и я уверен, что нам будет что сказать, когда они завершатся».

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