США поддержат желание грузин интегрироваться в ЕС и НАТО
США поддержат желание грузин интегрироваться в ЕС и НАТО
Соединенные Штаты в среду вновь выразили свою обеспокоенность по поводу, усиливающейся в Грузии, кампании дезинформации в преддверии, предстоящих (26 октября) парламентских выборов,.
«Это классическая игра русских. Они используют дезинформацию, чтобы расколоть общество, разрушить единство, которое существует в нашей обширной сети союзников и партнеров по всему миру», — заявила посол США в НАТО Джулиана Смит на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.
«Мы много лет работали с народом Грузии, чтобы понять, можем ли мы помочь им справиться с этой проблемой дезинформации», — сказала она.
Западные союзники оказывают сильное давление на пророссийскую правящую партию Грузии «Грузинская мечта», поскольку они продолжают усиливать свою антизападную и авторитарную риторику.
«Мы и наши партнеры в Европе прямо говорили друзьям в Грузии о нашей обеспокоенности состоянием демократии, о том, что хотим гарантировать интеграцию в западные институты - ЕС и НАТО, как этого желает грузинская общественность», - сказала посол Смит.
Отдельно в среду лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии США вместе с помощником секретаря Госдепартамента по вопросам демократии, прав человека и труда Дафной Рэнд выступили с совместным заявлением, отметив, что авторитарная линия нынешнего правительства «ставит под угрозу демократическое будущее Грузии и евроатлантические устремления ее народа».
«За последние несколько десятилетий народ Грузии продемонстрировал свою приверженность демократии и верховенству закона. Грузинский народ заслуживает правительство, которое уважает его право избирать своих лидеров демократическим путем, и грузинское правительство должно выполнить свои обязательства перед своей страной и гражданами, проведя свободные и справедливые выборы под наблюдением независимых наблюдателей, признавая политическую оппозицию, как это было в течение многих лет», — говорится в заявлении.
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