США приветствуют одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

США заявили во вторник, что «аплодируют» решению парламента Турции утвердить протоколы о вступлении Швеции в НАТО, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Членство Швеции в Альянсе сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен во вторник вечером после того, как турецкий парламент в Анкаре проголосовал 287 (за) и 55 (против) за вступление Швеции в НАТО. Это стало результатом почти 20 месяцев дипломатических переговоров со Швецией с участием Вашингтона.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Швеция — сильный и способный оборонный партнер, чье членство в НАТО сделает США и альянс более безопасными и сильными», — отметил он.

Теперь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану просто нужно подписать ратификацию и превратить ее в закон, в результате чего Венгрия останется последней страной НАТО, которая еще не приняла заявку Швеции на вступление в Альянс, состоящий из 31 члена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил во вторник, что направил письмо премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону о встрече для обсуждения ратификации.