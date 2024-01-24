США приветствуют одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО
США приветствуют одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО
США заявили во вторник, что «аплодируют» решению парламента Турции утвердить протоколы о вступлении Швеции в НАТО, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Членство Швеции в Альянсе сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен во вторник вечером после того, как турецкий парламент в Анкаре проголосовал 287 (за) и 55 (против) за вступление Швеции в НАТО. Это стало результатом почти 20 месяцев дипломатических переговоров со Швецией с участием Вашингтона.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Швеция — сильный и способный оборонный партнер, чье членство в НАТО сделает США и альянс более безопасными и сильными», — отметил он.
Теперь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану просто нужно подписать ратификацию и превратить ее в закон, в результате чего Венгрия останется последней страной НАТО, которая еще не приняла заявку Швеции на вступление в Альянс, состоящий из 31 члена.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил во вторник, что направил письмо премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону о встрече для обсуждения ратификации.
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