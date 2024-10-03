США признают положительные аспекты плана победы Украины
США признают положительные аспекты плана победы Украины
Соединенные Штаты в среду признали. что у плана победы Владимира Зеленского, который украинский президент привез с собой в Вашингтон на прошлой неделе, есть положительные аспекты.
«Мы рассмотрели этот план и видим в нем ряд продуктивных моментов», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
«Мы будем взаимодействовать с ними по этому вопросу», — добавил он. По его словам, представленный Украиной план победы «не просто вопрос действий, которые предпримет Украина, но и действия, которые предпримут и другие страны».
Между тем, Миллер воздержался раскрыть детали плана, заявив, что это право Украины.
На вопрос корреспондента TURAN о докладе Хельсинкской комиссии, где содержится призыв к администрации Байдена снять ограничения на использование Украиной американского оружия, Миллер ответил: «Мы ясно дали понять, что поддерживаем право Украины защищать себя не только на словах, но и на деле, и мы предоставили им необходимую технику для уничтожения ракет», — сказал он.
«Если вы посмотрите на системы ПВО, которые мы предоставили, включая новую систему ПВО, о которой мы объявили на прошлой неделе, мы фактически предоставили им эту возможность, и мы продолжим это делать», - заключил Миллер.
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