Запад за новые санкции против Ирана, а Байден против ответных ударов Израиля

Союзники Соединенных Штатов и Группа семи (G7) в среду договорились ввести новые санкции против Ирана из-за нападения на Израиль, сообщил Государственный департамент.

"Когда мы видим, что Иран предпринимает новые действия, мы работаем с нашими партнерами, чтобы определить новые способы реагирования на это", - сказал пресс-секретарь Мэтью Миллер на ежедневном брифинге.

"Мы всегда можем найти новые способы введения санкций против Ирана или усилить контроль за соблюдением уже существующих санкций. Мы сейчас рассматриваем эти меры", - добавил он, отвечая на вопрос корреспондента TURAN.

Комментарий Миллера прозвучал после того, как , президент Байден сказал журналистам, что он не поддерживает удары Израиля по иранским ядерным объектам.

"Все семь стран членов G7 согласны, что Израиль имеет право ответить, но ответ должен быть соразмерным", - сказал Байден.

Белый дом также заявил, что связался с израильскими чиновниками после иранской ракетной атаки, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Ожидается, что Байден поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.