ABŞ Ukraynanın qələbə planının müsbət tərəfləri olduğunu etiraf edir

Çərşənbə günü Birləşmiş Ştatlar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ötən həftə özü ilə Vaşinqtona gətirdiyi qələbə planının müsbət tərəfləri olduğunu vurğulayıb.

"Biz bu planı nəzərdən keçirdik və onda bəzi səmərəli məqamlar görürük", deyə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Metyu Miller brifinqdə Turan-ın suallarına cavabda bildirib.

"Bu məsələdə onunla qarşılıqlı əlaqə saxlayacağıq", deyə o, əlavə edib. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın təqdim etdiyi qələbə planı "sadəcə Ukraynanın atacağı addımları deyil, həm də digər ölkələrin atacağı addımları əhatə edir".

Bununla belə, Miller planın təfərrüatlarını açıqlamaqdan imtina edib, bunun Ukraynanın hüququ olduğunu bildirib.

Turan-ın müxbirinin Helsinki Komissiyasının Bayden Administrasiyasına Ukraynanın Amerika silahlarından istifadəsinə qoyulmuş məhdudiyyəti qaldırmaq çağırışı yer alan məruzəsi haqqında sualına Miller belə cavab verib: "Biz açıq şəkildə bildirdik ki, Ukraynanın təkcə sözdə deyil, əməldə də özünü müdafiə etmək hüququnu dəstəkləyirik və biz onlara raketləri vurmaq üçün zəruri avadanlıqları vermişik", deyə o qeyd edib.

"Ötən həftə açıqladığımız yeni HHM sistemi də daxil olmaqla, bizim verdiyimiz RƏM sistemlərinə baxsanız, biz faktiki olaraq bu imkanı vermişik və bunu etməyə davam edəcəyik", deyə Miller vurğulayıb.

