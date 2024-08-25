США призывают Грузию вернуться на путь демократии

Соединенные Штаты в субботу отреагировали на последние заявления правящей партии Грузии, которя поклялась объявить вне закона практически всех своих политических оппонентов, если выиграет парламентские выборы в октябре этого года, сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.

Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены все более антидемократической риторикой и действиями правящей партии "Грузинская мечта". Заявления о планах объявить оппозицию вне закона - еще один такой пример", - заявил представитель Госдепартамента в ответ на вопросы Turan.

Как мы уже несколько месяцев говорим, действия грузинского правительства противоречат чаяниям грузинского народа и давно заявленной цели правительства Грузии - евроатлантической интеграции, и несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО".

Мы призываем правительство Грузии уважать права человека и основные свободы, прекратить демонизацию своих критиков и ограничение пространства для инакомыслия, а также вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции", - заявил представитель Госдепартамента в интервью Turan.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что правительство будет добиваться запрета более полудюжины партий после критически важного общенационального голосования в октябре. Это произошло всего через несколько дней после того, как правящая партия "Грузинская мечта" пригрозила распустить крупнейшую оппозиционную группу в парламенте - Единое национальное движение (ЕНД), основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме.

Пророссийские власти обвиняют партию Саакашвили во вторжении России в Грузию в 2008 году и утверждает, что партия хочет открыть "второй фронт" в российско-украинской войне. По словам Кобахидзе, прозападные фракции в парламенте могут быть закрыты, а избранным от этих партий депутатам будет запрещено вступать в должность.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Этим летом шесть оппозиционных партий договорились о совместной работе, чтобы выступить против правящей партии, которая, по их мнению, сорвала попытку страны вступить в ЕС.