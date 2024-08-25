Профессор Бакинского государственного университета погиб в автокатастрофе

Профессор Насиман Ягублу, преподаватель Бакинского государственного университета, погиб в автокатастрофе в воскресенье вечером.

В Бардинском региональном управлении МВД сообщили, что авария произошла около 19:00 в Джебраильском районе, когда автомобиль Nissan Ягублу перевернулся. Он получил множественные травмы и был немедленно доставлен в отделение неотложной помощи Физулинской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, Ягублу скончался от полученных травм, официальное время смерти зафиксировано в 18:43.

Ягублу, баллотировавшийся в депутаты от Зангилан-Губадлинского района, возвращался со встречи с избирателями, когда произошел несчастный случай.

TƏBIB, Ассоциация по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана, сообщила, что у Ягублу диагностированы тяжелые травмы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма груди, гемоторакс и переломы. Несмотря на немедленную помощь, врачам не удалось спасти его жизнь.

Насиман Ягублу был кандидатом в депутаты по Зангилан-Губадлинскому избирательному округу № 125 на внеочередных парламентских выборах 2024 года по решению, принятому на внеочередном заседании дивана партии Мусават 12 июля 2024 года.

Он был членом Союза писателей Азербайджана и Союза журналистов Азербайджана.

Насиман Ягублу, выдающийся ученый и журналист, ушел из жизни, оставив после себя наследие служения и учености.

В 1993 году Ягублу добровольно вступил в ряды азербайджанской армии во время Карабахской войны, занимал должность главного редактора газеты «Азербайджан Орду». Его преданность делу простиралась за пределы поля боя и распространялась на академическую сферу, где он внес значительный вклад в область журналистики.

Ягублу был удостоен нескольких престижных наград, в том числе Национальной премии имени Гаджи Зейналабдина Тагиева и премии Гасан бека Зардаби. Его исторические и публицистические произведения были признаны и изданы в Азербайджане, Турции и Польше.

В 2001 году он получил степень доктора философии, защитив диссертацию на тему «Борьба за национальную независимость Азербайджана и Мухаммед Амин Расулзаде», а в 2014 году защитил докторскую диссертацию на тему «Борьба за национальную независимость Азербайджана и эмиграционная пресса».

В 2019 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 1205 Ягублу был награжден Юбилейной медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)» в знак признания его вклада в историю и журналистику Азербайджана.

Его кончина стала значительной утратой для академического и журналистского сообществ, где его помнят за преданность своей стране и своей области.