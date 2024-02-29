США внесли в черный список компанию Sandvine за нарушение прав человека за рубежом

США внесли в "черный список" компанию Sandvine за нарушение прав человека за рубежом

США внесли в "черный список" компанию Sandvine за нарушение прав человека за рубежом

В среду Соединенные Штаты заявили, что включили канадскую фирму сетевой разведки Sandvine в "черный список", запретив ей вести бизнес с американскими фирмами.

Компанию из Онтарио уже давно обвиняют в продаже своей технологии веб-мониторинга авторитарным режимам, включая Азербайджан.

«Sandvine участвовала в содействии нарушениям прав человека репрессивными правительствами по всему миру: в Азербайджане, Иордании, России, Турции, ОАЭ и др.»

По данным Access Now, мониторинговой организации из Торонто, которая отслеживает электронную связь в мире, в Беларуси Sandvine «сыграла непосредственную роль в отключению интернета в ходе подавления режимом Александра Лукашенко протестов 2020 года».

В заявлении Госдепартамента говорится, что Sandvine «поставляет инструменты глубокой проверки пакетов, которые используются при массовом веб-мониторинге и цензуре для блокировки новостей, а также для преследования политических деятелей и правозащитников, установления шпионских программ в электронные устройства критиков и диссидентов властей».

Согласно данным нынешних и бывших сотрудников Sandvine, оборудование компании также использовалось для цензуры в Интернете более чем в десятке стран: Азербайджане, Алжире, Афганистане, Египете, Эритрее, Иордании, Кувейте, Пакистане, Катаре, России, Судане, Таиланде, Турции, Узбекистане и других.

На вопрос корреспондента TURAN, являются ли санкции Вашингтона против технологической компании предвестником мер, которые могут быть приняты против правительств, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер уклонился от конкретного ответа. «У меня нет никаких иных комментариев», — сказал он.

Согласно заявлению Госдепартамента, последние действия «посылают убедительный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут способствовать привлечению к ответственности за неправомерное использование шпионских технологий и их производителей, способствующих нарушениям прав человека, преследованию журналистов и активистов».