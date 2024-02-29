Азербайджанский солдат арестован в Армении

В Армении арестован военнослужащий азербайджанской армии Руслан Панахов, который 28 февраля оказался на армянской территории, заблудившись при неблагоприятных погодных условиях.

По сообщению армянских СМИ, в Следственном комитете Армении против него возбуждено уголовное производство по обвинению «в попытке диверсии», «покушении на убийство по мотивам национальной, религиозной ненависти, нетерпимости и вражды», «незаконного ношения и контрабанды оружия и боеприпасов, незаконного пересечения границы». Панахов арестован.

Напомним, что инцидент произошел на границе Лачыского района. Согласно армянским источникам, солдат был задержан недалеко от села Тех Сюникской области.