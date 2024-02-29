Азербайджанский солдат арестован в Армении
Азербайджанский солдат арестован в Армении
В Армении арестован военнослужащий азербайджанской армии Руслан Панахов, который 28 февраля оказался на армянской территории, заблудившись при неблагоприятных погодных условиях.
По сообщению армянских СМИ, в Следственном комитете Армении против него возбуждено уголовное производство по обвинению «в попытке диверсии», «покушении на убийство по мотивам национальной, религиозной ненависти, нетерпимости и вражды», «незаконного ношения и контрабанды оружия и боеприпасов, незаконного пересечения границы». Панахов арестован.
Напомним, что инцидент произошел на границе Лачыского района. Согласно армянским источникам, солдат был задержан недалеко от села Тех Сюникской области.
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