США ввели санкции против китайских компаний, производящих оружие для России
США ввели санкции против китайских компаний, производящих оружие для России
В четверг США получили доказательства того, что китайские компании напрямую поставляют России оружие для использования в Украине, что стало важным подтверждением участия Пекина в агрессивной войне , которую ведет Москва.
«Это был первый случай, когда мы фактически увидели, как китайская компания сама производит оружие, которое затем использует на поле боя Россия. Именно поэтому мы ввели новые санкции», — заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер во время брифинга.
«Именно поэтому мы продолжаем работать с нашими союзниками и партнерами во всем мире, чтобы дать понять Китаю, что эта практика неприемлема, и что необходимо принять меры для противодействия этому», — добавил Миллер.
Ранее в тот же день администрация Байдена объявила о санкциях против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd. Она производит двигатели для российских беспилотных летательных аппаратов большой дальности серии Garpiya.
Санкции также коснулись китайской компании Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd за поставки российской компании беспилотников.
Предполагается, что беспилотники использовались против военных и гражданских целей в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре и вызывая жертвы как среди гражданского населения, так и среди военных.
Миллер сказал также, что США уже некоторое время видели, как китайские компании поставляют компоненты российским компаниям для производства оружия. Однако, это первый случай, когда китайские компании проектируют, производят и экспортируют в Россию беспилотные летательные аппараты большой дальности серии. Две российские компании, через которые шли поставки, также включены в санкционный список.
Эта прямая поддержка военной машины Москвы является вопиющим нарушением предыдущих заверений Пекина о том, что он не поставляет оружие для поддержки российской агрессии против Украины.
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