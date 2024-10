ABŞ Rusiya üçün silah istehsal edən Çin şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Cümə axşamı ABŞ Çin şirkətlərinin Ukraynada istifadə üçün Rusiyaya birbaşa silah göndərməsinə dair sübutlar əldə edib ki, bu da Moskvanın təcavüzkar müharibəsində Pekinin iştirakının mühüm təsdiqi olub.

"İlk dəfə idi ki, Çin şirkətinin özünün silah istehsal etdiyini, sonra isə bundan Rusiyanın savaş meydanında istifadə etdiyini gördük. Məhz buna görə də yeni sanksiyalar tətbiq etdik", - Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Miller brifinq zamanı Turan-ın Vaşinqton müxbirinə bildirib.

"Məhz buna görə də biz bütün dünyada müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla işləməyə davam edirik ki bu praktikanın qəbuledilməz olduğunu və bunun qarşısını almaq üçün tədbirlərin görülməsinin vacibliyini Çinə başa salaq", - Miller əlavə edib.

Həmin gün Bayden administrasiyası Çinin Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd şirkətinə sanksiyalar elan edib. Şirkət Rusiyanın Garpiya seriyalı uzun mənzilli pilotsuz uçuş aparatları üçün mühərriklər istehsal edir.

Sanksiyalar həmçinin Çinin Rusiya şirkətinə pilotsuz uçuş aparatları göndərən Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd şirkətinə də şamil edilib.

Pilotsuz uçuş aparatlarından Ukraynadakı hərbi və mülki hədəflərə qarşı istifadə edildiyi, mühüm infrastruktura ziyan vurulduğu, həm mülki, həm də hərbi itkilərə səbəb olduğu ehtimal olunur.

Miller deyib ki, ABŞ bir müddətdir ki, Çin şirkətlərinin silah istehsalı üçün Rusiya şirkətlərinə komponentlər göndərdiyini görüb. Lakin bu, Çin şirkətlərinin uzun mənzilli pilotsuz uçuş aparatlarını layihələndirməsi, istehsal etməsi və Rusiyaya ixrac etməsilə bağlı ilk haldır. Bu işdə əli olan iki Rusiya şirkəti də sanksiya siyahısına daxil edilib.

Moskvanın hərbi maşınına bu cür birbaşa dəstək Pekinin Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünü dəstəkləmək üçün silah göndərmədiyinə dair əvvəlki zəmanətlərinin açıq şəkildə pozulmasıdır.

