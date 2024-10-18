Азербайджан отмечает День восстановления независимости
Азербайджан отмечает День восстановления независимости
18 октября в Азербайджане отмечается как День восстановления независимости.
Ровно 33 года назад - 18 октября 1991 года парламент Азербайджана принял Конституционный акт о восстановлении государственной независимости Азербайджана.
Этим документом Азербайджанская Республика была объявлена преемницей Азербайджанской Демократической Республики 1918-20 гг., которая пала в результате оккупации Азербайджана большевистской Россией.
Согласно Конституционному акту, всем гражданам гарантировалось полное равноправие, независимо от национальной и религиозной принадлежности.
В течение 30 лет 18 октября отмечался как День государственной независимости. Однако в 2021 г. знаменательная дата была переименована в День восстановления независимости.
До 2006 года этот день был нерабочим.
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- Политика
- 18 октябрь 2024 11:31
Политика
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