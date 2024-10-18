Азербайджан отмечает День восстановления независимости

18 октября в Азербайджане отмечается как День восстановления независимости.

Ровно 33 года назад - 18 октября 1991 года парламент Азербайджана принял Конституционный акт о восстановлении государственной независимости Азербайджана.

Этим документом Азербайджанская Республика была объявлена преемницей Азербайджанской Демократической Республики 1918-20 гг., которая пала в результате оккупации Азербайджана большевистской Россией.

Согласно Конституционному акту, всем гражданам гарантировалось полное равноправие, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

В течение 30 лет 18 октября отмечался как День государственной независимости. Однако в 2021 г. знаменательная дата была переименована в День восстановления независимости.

До 2006 года этот день был нерабочим.