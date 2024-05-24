США заявили о визовых санкциях против Грузии

Соединенные Штаты заявили в четверг, что пересматривают свое двустороннее сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за скандального закона об "иностранных агентах", который спровоцировал массовые протесты в стране, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

В четверг вечером госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что визовые ограничения будут распространяться на лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии, и членов их семей. Имена официальных лиц не названы, но предполагается, что они являются членами правящей партии «Грузинская мечта».

«Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время, и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, может быть признан не имеющим права на получение американских виз в соответствии с этой политикой и лишен права на поездку в Соединенные Штаты. Ближайшие члены семей таких лиц также могут подпадать под эти ограничения», — говорится в заявлении Блинкена.

На прошлой неделе парламент Грузии принял закон, который требует от НПО и независимых СМИ, получающих более 20% своего финансирования от иностранных доноров, регистрироваться в качестве организаций, "представляющих интересы иностранной державы". Президент Грузии наложил вето на закон, но у правящей партии достаточно депутатов, чтобы преодолеть ее вмешательство и провести еще одно голосование в парламенте на следующей неделе.

«Поскольку граждане Грузии выразили несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия», - сказал госсекретарь, добавив, что эти меры «противоречат давно заявленной цели Грузии - отраженные в ее конституции – евроатлантической интеграции и стратегическом партнерстве с США».

Главный дипломат Америки также выразил надежду, что "лидеры Грузии пересмотрят законопроект". «Я также начинаю сегодня всесторонний обзор двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения вперед в реализации демократических и евроатлантических устремлений своей страны. В отношениях между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии своих решений", - заключил он.

Заявление Блинкена прозвучало в четверг вечером, когда ведущие сенаторы США представили двухпартийный законопроект о санкциях против Грузии, что стало последним законодательным шагом в ответ на указанный законопроект.

В свою очередь, председатель Хельсинкской комиссии Джо Улсон, также представил долгожданный законопроект, который предложит Грузии военную и экономическую помощь, если она не примет спорный закон. Вместе с тем, законопроект также содержит положения о санкциях, если Грузия в конечном итоге примет закон об «иностранном влиянии».