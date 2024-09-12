Суд вновь не освободил парализованного активиста

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершилось подготовительное заседание по делу инвалида : группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.

Адвокат Бахруз Байрамов ходатайствовал о переводе его под домашний арест.

Он просил суд принять во внимание физическое состояние активиста и проведение им почти уже месяц голодовки.

Однако суд не удовлетворил ходатайство.

Халилов заявил, что чувствует себя «пленным в фашистских застенках».

Он повернулся спиной к суду.

Слушания по существу назначены на 26 сентября.

* Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за критические посты в адрес властей в социальных сетях.

15 августа Халилов начал голодовку с требованием освобождения.