Суд вновь не освободил парализованного активиста
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершилось подготовительное заседание по делу инвалида : группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.
Адвокат Бахруз Байрамов ходатайствовал о переводе его под домашний арест.
Он просил суд принять во внимание физическое состояние активиста и проведение им почти уже месяц голодовки.
Однако суд не удовлетворил ходатайство.
Халилов заявил, что чувствует себя «пленным в фашистских застенках».
Он повернулся спиной к суду.
Слушания по существу назначены на 26 сентября.
* Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за критические посты в адрес властей в социальных сетях.
15 августа Халилов начал голодовку с требованием освобождения.
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