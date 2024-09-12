Мир между Арменией и Азербайджаном: какие вопросы согласованы и нерешены?

Сообщается, что Армения и Азербайджан полностью согласовали 13 из 16 статей проекта мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге с люксембургским коллегой 9 сентября в Ереване. По его словам, есть реальная возможность скорого подписания мирного соглашения: «Есть 16 статей, 13 из которых полностью согласованы, а 3 — частично».

Выступая на международном форуме «Ереванский диалог» 10 сентября, премьер-министр Никол Пашинян коснулся переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Он подтвердил, что 13 статей и преамбула проекта полностью согласованы.

Но каковы согласованные и нерешенные вопросы? Об этом рассуждал политический обозреватель Рауф Миркадыров в программе «Сложный вопрос», которую ведет Камран Махмудов.

По его мнению, главным предметом разногласий между Азербайджаном и Арменией является вопрос территориальной целостности. «Азербайджанская сторона требует внесения изменений в конституцию Армении и провозглашения независимости, поскольку в этих документах содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Это на самом деле серьезный вопрос», - отметил он.

Еще одним важным вопросом, по мнению наблюдателя, являются принципы, по которым будет осуществляться демаркация и делимитация границы. Не менее значимым является вопрос разблокирования путей сообщения (исключая Зангезурский коридор).

Эксперт также не исключил, что в мирном соглашении может быть пункт, связанный с региональной безопасностью, что может вызвать серьезные проблемы. «Азербайджанская сторона часто делает заявления о том, что вооружение Армении некоторыми странами представляет угрозу мирному процессу. У сторон могут быть разногласия по этим вопросам», — пояснил эксперт.