Хафиз Бабалы  продолжает судебную тяжбу с газетой «Ики сахиль»

В Бакинском апелляционном суде 11 сентября состоялось рассмотрение жалобы редактора отдела экономики агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль».

Апелляция была подана на решение Хатаинского суда от 13 мая, отклонившего иск Бабалы к этому изданию.

Иск был подан в связи с необоснованными обвинениями и клеветой газеты в адрес Бабалы в материале от 28 декабря 2023 года.

В частности, газета написала, что «Хафиз Бабалы, установил контакты с иностранными фондами и проводил расследования и готовил статьи по их заказу».

В иске журналиста сказано, что расследования Бабалы были частью его журналистской деятельности, а не заказом иностранных доноров. Кроме того, никто не предъявлял претензий по поводу опубликованных статей, а информация в этих статьях не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена в суде.

Однако Апелляционный суд не провел объективного расследования и отклонил жалобу. Теперь Бабалы намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд.

*Бабалы находится под арестом по делу Abzas Media. Он отвергает предъявленное ему обвинение в контрабанде. Правозащитники признали его политзаключенным, международные организации призвали власти Азербайджана освободить всех фигурантов дела против Abzas Media.