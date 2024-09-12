Хафиз Бабалы продолжает судебную тяжбу с газетой «Ики сахиль»
Хафиз Бабалы продолжает судебную тяжбу с газетой «Ики сахиль»
В Бакинском апелляционном суде 11 сентября состоялось рассмотрение жалобы редактора отдела экономики агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль».
Апелляция была подана на решение Хатаинского суда от 13 мая, отклонившего иск Бабалы к этому изданию.
Иск был подан в связи с необоснованными обвинениями и клеветой газеты в адрес Бабалы в материале от 28 декабря 2023 года.
В частности, газета написала, что «Хафиз Бабалы, установил контакты с иностранными фондами и проводил расследования и готовил статьи по их заказу».
В иске журналиста сказано, что расследования Бабалы были частью его журналистской деятельности, а не заказом иностранных доноров. Кроме того, никто не предъявлял претензий по поводу опубликованных статей, а информация в этих статьях не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена в суде.
Однако Апелляционный суд не провел объективного расследования и отклонил жалобу. Теперь Бабалы намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд.
*Бабалы находится под арестом по делу Abzas Media. Он отвергает предъявленное ему обвинение в контрабанде. Правозащитники признали его политзаключенным, международные организации призвали власти Азербайджана освободить всех фигурантов дела против Abzas Media.
-
- Общество
- 12 сентябрь 2024 17:55
-
Политика
-
- 12 сентябрь 2024, 19:05
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершилось подготовительное заседание по делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.
-
- 12 сентябрь 2024, 17:42
На заседании 12 сентября ЦИК страны не выявил нарушений в ходе голосования на парламентских выборах 1 сентября на семи избирательных участках 33-го Хатаинского первого избирательного округа.
-
- 12 сентябрь 2024, 16:55
Франция осудила «произвольное и откровенное дискриминационное обращение» с гражданином этой страны Тео Клерком в Азербайджане, который был приговорен к трем годам лишения свободы за граффити в метро. При этом, двое других обвиняемых вместе с ним за те же действия, были приговорены к денежному штрафу, говорится в комментарии МИД Франции.
-
- 12 сентябрь 2024, 15:10
Лидер ПНФА Али Керимли расценил принятии судов в производство иска против него, как исполнение политического заказа. «Решение суда меня ничуть не удивило. Суд исполнил политический заказ – принять дело к рассмотрению, несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований и события преступления», - заявил Керимли, выступая перед своими сторонниками.
Написать отзыв