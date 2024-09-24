  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy210 C
  • Среда, 25 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(11 минут назад)
Супругу Афгана Садыгова принял омбудсмен Грузии

Супругу Афгана Садыгова принял омбудсмен Грузии

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Супругу Афгана Садыгова принял омбудсмен Грузии

Учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 4-е сутки проводит голодовку в СИЗО в Грузии.  Он требует приостановления процесса  его экстрадиции по запросу Азербайджана и прекращения необоснованного уголовного преследования.

24 сентября его супруга Севиндж Садыгова встретилась с омбудсменом Грузии Леваном Иоселиани.  Она информировала омбудсмена о голодовке Афгана.

«Я просила держать под контролем его здоровье и установление за ним врачебного надзора. Он обещал сделать это, отметив, что голодовка –  этой право журналиста.

Садыгова также сообщила об опасности в Грузии для нее и детей. Из-за угроз она не может пускать детей в школу.

«Омбудсмен сказала, что обратится в госорганы для принятия мер по обеспечению нашей безопасности», - сказала Садыгова.

Вместе с ней, во встрече принимал участие адвокат Русудан Мчедишвили.

*Афган Садыгов начал голодовку 20 сентября после того, как власти Грузии отказали ему в политическом убежище.

Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве.

Садыгов отвергает обвинения. Он дважды был судим в Азербайджане. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей