Супругу Афгана Садыгова принял омбудсмен Грузии
Супругу Афгана Садыгова принял омбудсмен Грузии
Учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 4-е сутки проводит голодовку в СИЗО в Грузии. Он требует приостановления процесса его экстрадиции по запросу Азербайджана и прекращения необоснованного уголовного преследования.
24 сентября его супруга Севиндж Садыгова встретилась с омбудсменом Грузии Леваном Иоселиани. Она информировала омбудсмена о голодовке Афгана.
«Я просила держать под контролем его здоровье и установление за ним врачебного надзора. Он обещал сделать это, отметив, что голодовка – этой право журналиста.
Садыгова также сообщила об опасности в Грузии для нее и детей. Из-за угроз она не может пускать детей в школу.
«Омбудсмен сказала, что обратится в госорганы для принятия мер по обеспечению нашей безопасности», - сказала Садыгова.
Вместе с ней, во встрече принимал участие адвокат Русудан Мчедишвили.
*Афган Садыгов начал голодовку 20 сентября после того, как власти Грузии отказали ему в политическом убежище.
Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.
В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве.
Садыгов отвергает обвинения. Он дважды был судим в Азербайджане. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным.
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