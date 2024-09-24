Супругу Афгана Садыгова принял омбудсмен Грузии

Учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 4-е сутки проводит голодовку в СИЗО в Грузии. Он требует приостановления процесса его экстрадиции по запросу Азербайджана и прекращения необоснованного уголовного преследования.

24 сентября его супруга Севиндж Садыгова встретилась с омбудсменом Грузии Леваном Иоселиани. Она информировала омбудсмена о голодовке Афгана.

«Я просила держать под контролем его здоровье и установление за ним врачебного надзора. Он обещал сделать это, отметив, что голодовка – этой право журналиста.

Садыгова также сообщила об опасности в Грузии для нее и детей. Из-за угроз она не может пускать детей в школу.

«Омбудсмен сказала, что обратится в госорганы для принятия мер по обеспечению нашей безопасности», - сказала Садыгова.

Вместе с ней, во встрече принимал участие адвокат Русудан Мчедишвили.

*Афган Садыгов начал голодовку 20 сентября после того, как власти Грузии отказали ему в политическом убежище.

Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве.

Садыгов отвергает обвинения. Он дважды был судим в Азербайджане. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным.