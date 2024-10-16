Свобода Интернета в мире ухудшается – Freedom House

Свобода Интернета в мире снижается 14-й год подряд. Цензура и манипулирование контентом подорвали способность избирателей принимать обоснованные решения на выборах по всему миру. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House за период с июня 2023 года по май 2024 года.

Сообщается, что из 72 стран, охваченных отчетом «Свобода Интернета 2024», защита прав человека в Интернете ослабла в 27-ми и улучшилась в 18-ти.

Страны, набравшие 100–70 баллов, считаются СВОБОДНЫМИ, 69–40 баллов — ЧАСТИЧНО СВОБОДНЫМИ, а страны с 39–0 баллами — НЕСВОБОДНЫМИ. При расчете рейтинга учитывались барьеры доступа в Интернет, ограничения контента и нарушения прав пользователей.

Азербайджан и его соседи

С 34 баллами Азербайджан снова попал в число «несвободных» стран, потеряв по сравнению с прошлым годом 3 балла. В одном ряду с Азербайджаном идут Беларусь, Ирак и Зимбабве, они также потеряли по 3 балла. Наибольшего падения добился Кыргызстан - 4 пункта.

Соседи Азербайджана Россия, Турция и Иран тоже оказались в числе «несвободных» стран. В тоже время, Грузия и Армения отнесены к «свободным» странам с 74 баллами.

В отчете говорится, что в ходе военной операции в Карабахе в сентябре 2023 года в Баку на месяц были задержаны несколько человек, в том числе бывший дипломат Эмин Ибрагимов. Это было вызвано публикациями в социальных сетях, критикующими операцию или призывающими к мирному разрешению конфликта.

Официально Баку восстановил свою территориальную целостность в ходе этой военной операцим. После этого началась массовая миграция армян из Карабаха. Хотя Армения назвала это «этнической чисткой», Баку отверг эти претензии и заявил, что представил армянам план реинтеграции.

Бывший дипломат Э.Ибрагимов был задержан в июле этого года, на этот раз по обвинению в хулиганстве.

Freedom House также отмечает, что проправительственные комментаторы в авторитарных странах мобилизовались, чтобы представить «позорные» сфальсифицированные выборы свободными и справедливыми. Подчеркивается, что Азербайджан пригласил создателей контента со всего мира на внеочередные президентские выборы, состоявшиеся в феврале этого года, и оплатил их поездку и пребывание в Баку. Говорят, что выборами сильно манипулировали ради победы президента Ильхама Алиева, а легитимность выборам была придана за счет финансирования фальшивых миссий по наблюдению за выборами, говорится в отчете.

В докладе подчеркивается, что свобода интернета в Евразии ухудшилась, а у России самый низкий балл в регионе – 20 баллов. Полномасштабное вторжение Кремля в Украину ударило по свободе Интернета в этой стране, поскольку российская армия разрушила инфраструктуру Интернета и установила изощренный режим цензуры на оккупированных территориях.

Мьянма и Китай считаются странами с худшими в мире условиями для свободы Интернета.