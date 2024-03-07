Toplum TV продолжит свою деятельность - Хадиджа Исмаил
Toplum TV продолжит свою деятельность - Хадиджа Исмаил
Против трех сотрудников Интернет-издания Toplum TV возбуждено уголовное дела по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана, сообщила Turan главный редактор этого СМИ Хадиджа Исмаил.
В частности, к уголовной ответственности привлечены и задержаны: видеоредактор Мушвиг Джаббар, менеджер по социальным сетям Эльмир Аббасов и корреспондент Фарид Исмайлов.
Тем не менее, Toplum TV продолжит деятельность, подчеркнула Хадиджа Исмаил.
«Сейчас двери нашего офиса опечатаны следственным органом. Независимо от воли следствия мы продолжим деятельность Toplum TV. Сейчас работаем над переходным планом и намерены обеспечить продолжение работы, которая очень важна»,- подчеркнула она.
Для возобновления своей деятельности Toplum TV фактически придется начинать с нуля. «Мы предпримем юридические шаги для возвращения оборудования и открытия офиса», - продолжила Исмаил.
Она также указала, что после захвата оборудования Toplum TV, первым делом было изменено название Youtube канала издания и удален архив видео материалов, сказал главный редактор.
Отметим, что с аккаунта Toplum TV за несколько часов было стерто 3600 видео материалов.
Политика
-
- 7 март 2024, 22:22
Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила полицейский рейд на рфис Toplum TV 6 марта.
-
- 7 март 2024, 20:40
Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане.
-
Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.
-
- 7 март 2024, 18:17
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил на три месяца срок предварительного заключения редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Как сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров, продление ареста необосновано и нет материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей.
Написать отзыв