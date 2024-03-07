Гусейну Абдуллаеву грозит новый тюремный срок
Гусейну Абдуллаеву грозит новый тюремный срок
За 47 дней до завершения 6-летнего тюремного заключения, против экс-депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева, выдвинуто новое обвинение.
Теперь ему инкриминируется легализация денег, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК).
4 марта Бинагадинский районный суд избрал в отношении его меру пресечения арест на срок 4 месяца.
Абдуллаев отвергает новое обвинение, как и предыдущие, сказал Turan его адвокат Расул Джафаров. Защита считает необоснованным предъявление обвинения Абдуллаеву за период по которому уже было проведено расследование.
В частности, Абдуллаеву инкриминируется отмывание с 2006 по 2014 гг. 6 млн. манатов, в то время, как следствие уже расследовало его действия с 2000 по 2018 гг.
Юрист также указал на арест лица, который и так уже находится в заключении.
По новой статье Абдуллаеву грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
*Гусейн Абдуллаев, в 90-х годах занимал ведущие позиции в бизнесе с нефтепродуктами. Подконтрольные ему группы молодчиков участвовали в разгоне протестов оппозиции.
B 2005 году Абдуллаев стал депутатом парламента и критиковал деятельность Кабинета министров. B марте 2007 г. на заседании парламента депутат Фазаил Агамалы спровоцировал Абдуллаева на драку. Однако наказали только Абдуллаева. Его сначала арестовали, а позже приговорили за хулиганство к 2 годам лишения свободы условно.
B 2013 году он эмигрировал из Азербайджана. Спустя некоторое время против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от налогов.
22 апреля 2018 года Абдуллаев был задержан в Турции, куда прибыл из Германии, и экстрадирован в Азербайджан.
B Баку его обвинили по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода), 178.2.1 (мошенничество), 178.2.2, 178.2.4 (мошенничество), 182.2.1 (вымогательство путем угроз по предварительному сговору лиц), 182.2.2 (те же действия, совершенные повторно) и 182.2.4 (те же действия, совершенные с причинением потерпевшему крупного ущерба). УК. Впоследствии он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
В августе 2020 года Рабочая группа ООН по произвольным арестам постановила немедленно освободить Абдуллаева.
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