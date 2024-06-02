Турецкая полиция задержала 13 участников нападения на офис SOCAR
Задержаны 13 участников пропалестинской акции протеста перед офисом SOCAR в Стамбуле 31 мая.
Они предстанут перед судом за порчу имущества и нарушение неприкосновенности собственности.
Об этом сообщает в социальной сети X группа «Тысяча молодых за Палестину», организовавшая протестную акцию, сопровождавшуюся с нападением на офис SOCAR.
Протестующие выломали дверь, ворвались в здание, облили его фасад красной краской. Таким способом, они выражали протест против поставок азербайджанской нефти Израиля.
Данная группа ранее проводила протесты против поставок турецкими компаниями продукции Израилю. Одна из этих акций была проведена перед торговым департаментом Стамбула в апреле.
Политика
-
- 2 июнь 2024, 21:48
Активист Лачын Велиев на 9-е сутки прекратил сухую голодовку в колонии номер 10, сообщили Turan его близкие.
-
- 1 июнь 2024, 20:20
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов в субботу прекратил сухую голодовку, которую проводил в Бакинском следственном изоляторе номер 1 с 25 мая.
-
- 1 июнь 2024, 15:49
В пятницу группа пропалестинских активистов совершила нападение на офис азербайджанской нефтяной компании Socar в Стамбуле.
-
- 1 июнь 2024, 15:27
Хатаинский суд Баку 1 июня арестовал экономиста Фарида Мехрализаде на 3 месяца и 20 дней.
Написать отзыв