Турецкая полиция задержала 13 участников нападения на офис SOCAR

Задержаны 13 участников пропалестинской акции протеста перед офисом SOCAR в Стамбуле 31 мая.

Они предстанут перед судом за порчу имущества и нарушение неприкосновенности собственности.

Об этом сообщает в социальной сети X группа «Тысяча молодых за Палестину», организовавшая протестную акцию, сопровождавшуюся с нападением на офис SOCAR.

Протестующие выломали дверь, ворвались в здание, облили его фасад красной краской. Таким способом, они выражали протест против поставок азербайджанской нефти Израиля.

Данная группа ранее проводила протесты против поставок турецкими компаниями продукции Израилю. Одна из этих акций была проведена перед торговым департаментом Стамбула в апреле.

