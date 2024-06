Türkiyə polisi SOCAR-ın ofisinə hücumun 13 iştirakçısını saxlayıb

Mayın 31-də SOCAR-ın İstanbuldakı ofisi qarşısında Fələstin dəstək olan etiraz aksiyasının 13 iştirakçısı saxlanılıb.

Onlar əmlaka ziyan vurduqları və mülkiyyət toxunulmazlığını pozduqları üçün məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar.

Bu barədə SOCAR-ın ofisinə hücumla müşayiət olunan etiraz aksiyasını təşkil edən “Min gənc Fələstin üçün” qrupu X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

Etirazçılar binaya basqın edərək binanın fasadına qırmızı boya atıblar, qapısını sindırıblar. Bu şəkildə onlar Azərbaycan neftinin İsrailə verilməsinə etiraz ediblər.

Bu qrup daha əvvəl İsrailə məhsul tədarük edən türk şirkətlərinə etiraz edib. Bu aksiyalardan biri də aprel ayında İstanbul Ticarət İdarəsinin qarşısında keçirilib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video