Metronun “28 May” stansiyasında yaşlı kişı ölüb

İyunun 2-də saat 13 radələrində metronun “28 May” stansiyasında yaşlı kişi gələn qatarın qarşısında relslərə yıxılıb və həlak olub.

Şahidlərin sözlərinə görə, mərhumun 65-70 yaşı olardı.

Stansiyada nəqliyyatın hərəkəti 1 saat dayandırılıb.

